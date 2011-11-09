Как бороться с суржиком

В Кировограде ко Дню украинской письменности состоялся молодежный флеш-моб, посвященный борьбе с суржиком

Кировоград. 9 ноября. УНИАН. В Кировограде по случаю Дня украинской письменности состоялся молодежный флеш-моб, посвященный борьбе с суржиком.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами акции выступили «Украинский клуб» и Комитет восстановления исторической справедливости.

Флеш-моб посвятили недавнему решению Кировоградского городского совета вернуть центральной улице Ленина историческое название Дворцова. Депутаты выбрали суржиковый вариант названия вместо альтернативных предложений наподобие улица Театральная, поскольку именно на ней расположено здание первого украинского профессионального театра.

«Целью флеш-моба было привлечение внимания к проблемам суржика, который уверенно шагает по нашему городу не только в устной речи, но уже перекочевал и в официальные документы», - сообщил один из организаторов акции, преподаватель-филолог Александр РАТУШНЯК.

Участники флеш-моба взяли таблички с надписью «Кто такой Дворцов?» и отправились на центральную площадь Кировограда на поиски мифического персонажа. По дороге они спрашивали у прохожих, знают ли они, в честь кого переименована улица, чем Дворцов отличается от Ленина и мог ли бы он претендовать на звание выдающегося кировоградца?

На площади всю собранную информацию скомпоновали в так называемое досье. По словам А.РАТУШНЯКА, Дворцов – это сборный образ современного кировоградци, который разговаривает на суржике, не знаком с культурным прошлым и настоящим города и т. п. Участники флеш-моба – около 30 человек – также представили чучело обобщенного персонажа.