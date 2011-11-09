Председатель сельсовета сам себя премировал на 130 тысяч гривен

Прокуратура Коминтерновского района Одесской области привлекает к уголовной ответственности бывшего председателя поселкового совета, какой сам себя премировал и оказал материальную помощь в размере 130 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«В ходе досудебного следствия установлено, что указанное лицо, в нарушение требований законодательства, выдало и подписало распоряжение, без принятия соответствующего решения на сессии поселкового совета, о премировании и предоставлении себе материальной помощи в сумме более 130 тыс. грн.», - уточнили в прокуратуре.

Незаконно полученные средства чиновник получил и использовал по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя поссовета по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 191 (превышение власти или служебных полномочий, присвоение и растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.