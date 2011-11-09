Пожар на территории спорткомплекса повредил три автомобиля

В Киеве на территории автостоянки спортивного комплекса «5 элемент» на ул. Электриков вчера вечером произошел пожар, в результате которого повреждено три автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, от автомобиля, который загорелся, огонь распространился на соседние Subaru Outback и Honda CRV. Однако спасатели с помощью пены быстро ликвидировали возгорание.

В результате пожара в автомобилях Mercedes GL-320 и Subaru Outback огнем повреждены моторные отсеки, салон, колеса, стекла и покрытие транспортного средства. А в автомобиле Honda CRV частично повреждено покрытие, стекла и кузов.

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.