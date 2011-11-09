Элтон Джон посочувствовал украинским геям

Всемирно известный британский певец сэр Элтон ДЖОН считает, что Украина пока отстает от других стран в том, чтобы предоставить геям их права.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время презентации второго совместного проекта СПИД-Фонда Элтона Джона и Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД», цель которого - открыть девушкам и молодым женщинам, расположенным к инфицированию ВИЧ, доступ к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

«Проснись Украина, проснись к правам человека, потому что мы уже не в ХІХ веке, мы уже в ХХІ веке, пожалуйста, не смотрите на нас как на прокаженных», – призвал певец.

Он также выразил мнение, что в Украине опасно быть геем, потому что здесь людей могут избить за это. «Знаете, мне смешно, когда людей преследуют за сексуальную ориентацию, поскольку есть намного более опасные проблемы, чем сексуальная ориентация людей. Хочу сказать, что геи не пытаются изменить чью-то ориентацию», – подчеркнул Э.ДЖОН.

В свою очередь Е.ПИНЧУК отметила, что ее Фонд совместно с Фондом Элтона Джона и международной благотворительной организацией «Право на здоровье» хотят «помочь тысячам девушек подняться к нам из подвалов, где они мерзнут, подвергаются насилию, заражаются и рожают». «Мы хотим вернуть их. И хотим, чтобы они знали: возможность вернуться есть. Через наш центр, через советы психологов, через помощь медиков и юристов, через доброту социальных работников и волонтеров», – сказала учредительница фонда «АнтиСПИД» Е.ПИНЧУК.

Сэр Элтон ДЖОН сказал, что он сегодня был в центре, где увидел нескольких женщин, которые рассказали свои истории, показали свое мужество. «И моя душа была действительно поражена тем, что я услышал. Никто нигде не должен жить в таких ужасных условиях, особенно – женщины с детьми, которым некуда идти. В центре, где я был, им оказывается медицинская, социальная помощь, им есть куда пойти. Мы хотим помочь многим построить большой дом, куда бы они могли приходить. Потому что таким людям нужен дом. Для меня кажется просто невероятным, что люди в ХХІ веке живут в таких условиях», – отметил он.

Он также поделился впечатлениями о своем сыне, которого родила суррогатная мама.

«Конечно, появление ребенка – это невероятное явление, наиболее невероятное! Вы знаете, что мы хотели в Донецке усыновить мальчика. Это стало невозможным, потому что власть нам запретила. Этот мальчик и дальше живет в интернате… Потом мы уже были перестали думать об усыновлении, и Дэвид (муж сэра Элтона. – УНИАН) сказал: «Может, мы совместно заведем ребенка». И, знаете, если бы не было мальчика в Донецке, то у нас бы не было сегодняшнего ребенка. Захарий – это самое прекрасное, что могло произойти со мной и Дэвидом. Мы заботимся о нем. Да, я пою для него колыбельные, рассказываю сказки. Делаем все то, что делают родители. Мы даем ему много любви», – рассказал сэр Элтон о своей семейной жизни.

Е.ПИНЧУК, которая тоже недавно родила вторую дочку, добавила, что «рождение ребенка – это особый момент, он всегда на что-то вдохновляет». «Рождение Кати (первой дочки – УНИАН) вдохновило меня на создание фонда борьбы со СПИДом. После рождения Веронички у меня возникло несколько идей по новым проектам и, конечно, их обязательно хочется реализовать. Безусловно, рождение ребенка заставляет тебя смотреть на этот мир как-то по-иному. И хочется этот мир сделать лучше, более чистым. И я вот пытаюсь это сделать так, как могу», – завершила она.