В Запорожье уже начали сбор подписей против Сталина

Общественная инициатива «Обновление страны» и всеукраинская организация «Тризуб» имени Степана Бандеры инициировали сбор подписей под обращением к городскому голове Запорожья с требованием демонтировать памятник Сталину.

Об этом сообщает пресс-служба ОИ «Обновление страны».

Оставить свою подпись под обращением можно на сайте: http://www.petitions247.net/stalin

«Мы считаем, что городской голова должен отреагировать на провокацию коммунистов, поскольку памятник человеку, на руках которого кровь миллионов, негативно будет влиять не только на имидж Запорожья но и Украины в целом», - заявил координатор Общественной инициативы «Обновление страны» в Запорожье Дмитрий ХАРЬКОВ.

По его словам, петиция покажет, как относятся украинцы к факту установления нового памятника Сталину, хотят ли они, чтобы запорожскую землю ассоциировали с возрождением неосталинизма.

«Девять молодых людей пытали из-за того, что они не захотели, чтобы на их земле стоял памятник убийце. Это произошло в результате бездеятельности местной власти, которая должна была бы сама убрать незаконный объект. Надеемся, что на этот раз городской голова поддержит инициативу общественности», - заявил запорожский студент Эдуард АНДРЮЩЕНКО.

Напомним, что в прошлом году, после установления памятника Сталину, «тризубовцы» отрезали ему голову. Позднее бюст восстановили, однако 31 декабря неизвестными этот памятник был подорван.

7 ноября 2011 года Запорожский областной комитет КПУ восстановил памятник.

8 ноября Д.ХАРЬКОВ обжаловал установление памятника Сталину в Орджоникидзевском районном суде Запорожья.