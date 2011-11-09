Украинцы не хотят усыновлять детей старше 10 лет

Почти 25% украинцев готовы взять ребенка на воспитание в семью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО заявил сегодня во время круглого стола: “Почему украинцы боятся усыновлять детей?” в Институте Горшенина.

По его словам, в действительности украинцы не боятся усыновлять детей, брать на воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Это подтверждено исследованиями 2005 и 2008 года, сказал он. “Последние недавно опубликованные исследования также показывают, что около 25% украинцев готовы взять ребенка на воспитание в семью”, – подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, подавляющее большинство украинских семей хотят усыновить детей до 5 лет. Вместе с тем в базе данных детей, которые подлежат усыновлению, находится 28 тыс. 625 детей-сирот и дети, лишенные родительской опеки. “И из них только 7% - дети до 10 лет, все остальные – старшие”, – заметил Ю.ПАВЛЕНКО и констатировал, что сегодня в Украине практически нет запросов на усыновление детей старше 10 лет.

В то же время Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что сейчас в Украине существует очередь более чем в 1500 семей, которые ожидают усыновления ребенка до 3 лет. “Если говорить о боязни украинцев усыновлять в целом – то ее нет, есть определенный страх усыновления ребенка старше 10 лет”, – подчеркнул он.

Уполномоченный Президента подчеркнул, что начиная с 2006 года украинцы стали усыновлять больше детей, чем иностранцы. Он объяснил, что в 2006 году уменьшение количества усыновлений иностранцами было связано с определенными техническими проблемами, сменой органа, отвечавшего за это, и изменениями в структуре государственной власти. По его данным, в 2005 году украинцами было усыновлено 1 тыс. 419 детей, в 2009 году – 2 тыс. 381 ребенок. В то же время в 2005 году 2 тыс. 156 иностранных семей усыновили украинских детей, в 2010 году – 1 тыс. 200 иностранных семей.

Ю. ПАВЛЕНКО напомнил, что в Украине властью была введена система мотиваций для семей, которые усыновляют детей, в частности, финансовая мотивация. “Начиная с 2009 года, усыновленный ребенок приравнивался к рожденному ребенку с точки зрения помощи при рождении ребенка, выплаты этой суммы” – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2009 года правительство утвердило порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям, которые усыновляют детей. Данным порядком было установлено, что каждая семья в Украине во время усыновления ребенка должна получить единовременную помощь в размере 12,4 тыс. грн.