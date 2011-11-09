Евро на межбанке упало ниже 11

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0140/8,0195, к 12:00 цены поднялись до 8,0180/8,0230. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0220/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2653/0,2657, к 12:00 цены снизились - 0,2641/0,2645. К закрытию торгов цены понизились до 0,2626/0,2630.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5000 (+0,0951).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3784/1,3786, а к 15:00 упали до 1,3656/1,3658.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0480/11,0570, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9970/11,0080. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,9330/10,9410.