Социологи: Студентов устраивает коррупция в вузах

Только 5% студентов ответили утвердительно на вопрос, соглашаются ли они бороться с коррупцией в высших учебных заведениях.

Такие данные социологического опроса в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» обнародовала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА.

«Когда мы изучали взяточничество в высших учебных заведениях, то оказалось, что треть студентов Киева, а это приблизительно и по всей Украине, так или иначе задействованы в коррупционных услугах», – отметила она.

По информации эксперта, 60% студентов объяснили причины коррупционных деяний тем, что «проще дать взятку, чем выучить». На давление и вымогательство преподавателей пожаловалось лишь 20% опрошенных.

Среди других проблем, которые волнуют украинское студенчество, по словам И.БЕКЕШКИНОЙ, на первом месте стоит обеспокоенность относительно будущего трудоустройства. На втором – недостаток средств на проживание.

«И только на третьем месте студенты назвали качество знаний. И мне кажется, что это одна из основных проблем. Потому что, когда мы спрашиваем у студентов, что они считают хорошей работой и собираются ли они работать по специальности, то лишь треть дает утвердительный ответ, треть будет работать, если там будет нормальная оплата. А среди киевлян больше всего тех, кто не собирается работать по специальности. Это 17% – больше, чем по Украине в целом», – отметила социолог.

«Но когда мы спрашиваем, что нужно для того, чтобы иметь хорошую работу, то среди киевлян больше всего тех, кто считает, что для этого нужно иметь в первую очередь деньги и связи», – сказала И.БЕКЕШКИНА.

Эфир ток-НЕшоу «Киевский форум» был посвящен теме: «Портрет киевского студенчества: какие проблемы больше всего волнуют современную молодежь (качество высшего образования, стипендия, недостаток мест в общежитиях, трудоустройство, оплата за обучение и пр.)».