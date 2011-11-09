Львовский аэропорт уже не безымянный

Международный аэропорт «Львов» получил название в честь основателя города короля Данилы Галицкого.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров принято сегодня, 9 ноября, во время заседания правительства по представлению вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По убеждению вице-премьер-министра, предложение назвать львовский аэропорт именем основателя города Львова короля Данила Галицкого является удачным. «Думаю, что это – полностью в духе времени, в духе того, как называются аэропорты в мире», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Кроме того, вице-премьер-министр выразил убеждение, что это название является «объединяющим».

Как сообщалось, 7 ноября завершено голосование относительно названия львовского аэропорта. На протяжении пяти дней в опросе, который проводился в сети Facebook, приняли участие 12 тыс. 258 пользователей Интернета. С ощутимым отрывом победило предложение назвать аэропорт в честь основателя города короля Данила Галицкого (3 283 голосов, по состоянию на 12.00 понедельника, 7 ноября). Второе место заняло название в честь Степана Бандеры (2 197 голосов). На третьем месте – название «Аэропорт Львов» (1 554 голоса).