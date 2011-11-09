Нафтогаз взял кредит, чтобы рассчитаться с Газпромом
14:47, 09 ноября 2011Общество
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$550 млн. под 8%
НАК “Нафтогаз Украины” привлек кредит "Газпромбанка" в размере 550 млн. долларов для расчета за газ в октябре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.
«Мы взяли кредит в размере 550 млн. долл. у "Газпромбанка», - сказал В.МАКУХА.
Он сообщил, что кредит взят сроком на один год и процентная ставка составляет около 8%.
Ранее СМИ сообщали, что процентная ставка составляет 8,5%.
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