Милиция ввела план перехвата «Сирена»: по дороге в суд сбежал арестант

В Харьковской области трое арестованных совершили попытку побега из-под стражи, двое задержаны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, инцидент произошел 8 ноября во время доставки трех подозреваемых в совершении преступлений из Харьковского СИЗО в Валковский районный суд.

Согласно сообщению, побег арестованные спланировали заранее. Во время движения автозака они взломали двери камеры спецавтомобиля и совершили нападение на конвоиров с целью дальнейшего побега. Милиционерам удалось задержать двух и повернуть в камеру, третий подозреваемый скрылся.

На данное время проводятся мероприятия по выявлению и задержанию арестованного, в частности, введен план перехвата «Сирена», сообщили в ОСО.