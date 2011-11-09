В Киеве эвакуировали жителей 5-этажного дома
10:50, 09 ноября 2011Общество
1025 0
Рядом полыхал склад
Пожарные ликвидировали масштабный пожар на складах одного из заводов в Святошинском районе Киева.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в г. Киеве.
Площадь пожара составляла 200 кв. м, было сильное задымление.
В 2.33 ночи его удалось полностью ликвидировать.
“Жертв и пострадавших нет”, – сообщили в ГУ МЧС.
Как отметили в управлении, в связи с большим масштабом пожара пришлось эвакуировать жителей ближайшего к складам пятиэтажного жилого дома.
Пожарным также удалось предупредить распространение огня со складов на этот дом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter