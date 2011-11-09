В Киеве эвакуировали жителей 5-этажного дома

Пожарные ликвидировали масштабный пожар на складах одного из заводов в Святошинском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в г. Киеве.

Площадь пожара составляла 200 кв. м, было сильное задымление.

В 2.33 ночи его удалось полностью ликвидировать.

“Жертв и пострадавших нет”, – сообщили в ГУ МЧС.

Как отметили в управлении, в связи с большим масштабом пожара пришлось эвакуировать жителей ближайшего к складам пятиэтажного жилого дома.

Пожарным также удалось предупредить распространение огня со складов на этот дом.