Нафтогаз перечислил Газпрому миллиард с лишним

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 1 млрд. 4 млн. долларов США за импортированный в октябре 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении указывается, что цена газа для компании в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долларов США.

Также в НАК отмечают, что «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.