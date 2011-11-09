Нафтогаз перечислил Газпрому миллиард с лишним
08:59, 09 ноября 2011Общество
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 1 млрд. 4 млн. долларов США за импортированный в октябре 2011 года природный газ.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».
В сообщении указывается, что цена газа для компании в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долларов США.
Также в НАК отмечают, что «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.
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