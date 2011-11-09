Кому из олигархов достанется Нафтогаз?

Реформа НАК «Нафтогаз Украины» не начнется до тех пор, пока украинские олигархические группы не договорятся о разделе наиболее интересных активов компании. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра "НОМОС" Михаил ГОНЧАР в ходе круглого стола "Чем закончится газовый конфликт Украины с Россией", организованного Институтом Горшенина.

Как передает корреспондент УНИАН, говоря о причинах затягивания реорганизации «Нафтогаза», М.ГОНЧАР отметил, что реформирование компании закончится приватизацией ее активов. «Пока же реформирование «Нафтогаза» не происходит, поскольку между конкурирующими олигархическими группами нет четких договоренностей, утвержденных на самом высоком уровне, о том, кому что достанется. «Нафтогаз» - это целая империя юпредприятий: добывающих, транспортных, реализующих. В Украине существует три мощных вертикально интегрированных политико-олигархических группы, каждая из которых уже откусила кусок энергетического сектора и собирается прихватить еще», - сказал эксперт.

При этом он убежден, что реформа «Нафтогаза» должна отвечать интересам государства и обязательствам Украины перед европейским сообществом, взятым ею в энергетической сфере. «Но, к сожалению, в этом направлении ничего не делается. Пока мы можем говорить только о межолигархических переговорах», - добавил М.ГОНЧАР.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, которые занимаются транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующих газовых контрактов с «Газпромом».

После этого председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.

В тот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Н.АЗАРОВУ до 1 октября обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования «Нафтогаза».