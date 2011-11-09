В Луганске пройдут Дни Львова

В Луганске 11 и 12 ноября пройдут Дни Львова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского горсовета, для жителей Луганска львовяне подготовили более 10 мероприятий, которые призваны продемонстрировать весь потенциал их города.

В пятницу, 11 ноября, львовская делегация встретится с Луганским городским головой Сергеем КРАВЧЕНКО, а также пообщается с местными туроператорами.

После этого, в 12.00 на площади Героев Великой Отечественной войны будет дан официальный старт «Дням Львова в Луганске» - в нем примут участие представители Луганского и Львовского городских советов, а также актеры львовского театра «Воскресіння» и музыканты джазового ансамбля «Lviv Jazz Quartet».

В это же время на площади начнут свою работу рекламные павильоны, в которых луганчане смогут попробовать и купить кофе и шоколад львовских производителей.

В этот же день гости из Львова проведут открытые лекции в двух луганских вузах.

Вечером историк Илько ЛЕМКО выступит в доме творческой интеллигенции «Світлиця» и примет участие в презентации книг о Львове. Экземпляры этих книг подарят ученикам средней школы № 20.

12 ноября на площади Героев ВОВ продолжат свою работу рекламные павильоны с львовской продукцией. Участники официальной делегации побывают на экскурсии по Луганску.