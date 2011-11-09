В Одессе обворовали подводную лодку
00:01, 09 ноября 2011Общество
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Похитителей нашли и отпустили
Двое злоумышленников проникли внутрь подводной лодки «Малютка» на территории Одесского мемориального комплекса 411-й батареи и похитили множество деталей из цветных металлов, нанеся ущерб в объеме 3 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Киевского РОВД Одессы, похитители 25 и 17 лет задержаны и сознались в совершении преступления», - уточнили в милиции.
У них изъяты вещественные доказательства, задержанные отпущены под подписку о невыезде.
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