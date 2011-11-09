В Одессе обворовали подводную лодку

Двое злоумышленников проникли внутрь подводной лодки «Малютка» на территории Одесского мемориального комплекса 411-й батареи и похитили множество деталей из цветных металлов, нанеся ущерб в объеме 3 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Киевского РОВД Одессы, похитители 25 и 17 лет задержаны и сознались в совершении преступления», - уточнили в милиции.

У них изъяты вещественные доказательства, задержанные отпущены под подписку о невыезде.