В пятницу из-за футбола перекроют центр Киева

В связи с проведением товарищеской встречи между сборными командами Украины и Германии по футболу, которая состоится 11 ноября на НСК «Олимпийский», вводится ограничение движения на прилегающих к стадиону улицах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В частности, с 19.00 11 ноября до 00.30 следующего дня (12 ноября) будет перекрыто движение транспорта на: ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского); ул. Рогнединской (от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной); ул. Жилянской (от ул. Красноармейской до ул. Шота Руставели); ул. Физкультуры (от ул. Красноармейской до заезда на НСК «Олимпийский»); ул. Красноармейской (от ул. Димитрова до ул. Жилянской).

При необходимости, движение автотранспорта будет также ограничено на ул. Димитрова (от ул. Красноармейской до ул. А.Барбюса) и пер. Лабораторном (от ул. А.Барбюса до пер. Госпитального).

В тот же день коммунальные службы будут парковать автобусы футбольных фанов вдоль бульвара Леси Украинка от ул. Госпитальной до пер. Щорса (с обеих сторон в правой полосе движения).

Вместе с тем, с целью свободного прохода болельщиков к НСК «Олимпийский», с 17.00 будет запрещена парковка транспортных средств на тротуарах ул. Красноармейской от пл. Л.Толстого до ул. Жилянской.

Работа общественного транспорта 11 ноября будет продлена на 1 час. Станции «Дворец Спорта» и «Олимпийская» после завершения матча будут закрыты на вход пассажиров.