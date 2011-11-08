Роман Ландик заявляет, что его пытались отравить

Обвиняемый в избиении девушки депутат Луганского городского совета Роман ЛАНДИК заявил, что его пытались отравить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в перерыве заседания Ленинского районного суда Луганска, который сегодня начал предварительное рассмотрение дела Р.ЛАНДИКА.

Стороны процесса подали суду 6 ходатайств, одно из них - об изменении меры пресечения подсудимому.

Предварительное слушание дела проходит в закрытом режиме. За это высказались обе стороны процесса.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК из бил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.