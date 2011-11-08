«ЕДАПС» выпустил медаль для Интерпола

Электронные паспорта сотрудников INTERPOL, производимые украинским консорциумом «ЕДАПС» и одобренные для внедрения в ноябре 2010 г. на Генеральной Ассамблее INTERPOL в Катаре, официально признала 31 страна мира.

Об этом говорится в пресс-релизе «ЕДАПС», переданном УНИАН.

В частности, в компании сообщили, что в столице Вьетнама Ханое с 31 октября по 3 ноября 2011 г. проходила 80-я Генеральная ассамблея INTERPOL. В ней принимали участие 630 руководителей национальных правоохранительных органов стран участниц INTERPOL. А также наблюдатели от крупнейших международных организаций – ООН, ФИФА, Европол. Украину на юбилейной Ассамблее INTERPOL представляли делегации МВД Украины и консорциума «ЕДАПС».

В ходе мероприятия делегаты обсуждали, в частности, вопросы взаимодействия правоохранительных органов стран-участников INTERPOL, использование новейших технических разработок в борьбе с международным терроризмом, преступностью и нелегальной миграцией.

В рамках Генассамблеи была организована выставка, на которой консорциум «ЕДАПС» представил для правоохранителей инновационные разработки украинских ученых и инженеров. На стенде консорциума были развернуты уникальные действующие комплексы: система для регистрации данных человека (включая биометрические), оборудование для лазерной гравировки и электронной персонализации идентификационных документов, станция проверки и подтверждения личности владельца документа.

Экспозицию «ЕДАПС» посетили многие участники Генассамблеи, в том числе и генеральный секретарь INTERPOL Рональд К. НОУБЛ.

Руководство INTERPOL представило делегатам 80-й Генеральной ассамблеи Международной организации криминальной полиции последние данные об Инициативе INTERPOL по внедрению проездных документов. Электронные паспорта сотрудников INTERPOL, производимые украинским консорциумом «ЕДАПС» и одобренные для внедрения в ноябре 2010 г. на Генеральной Ассамблее INTERPOL в Катаре, официально признала 31 страна мира, отмечается в пресс-релизе. Инициатива INTERPOL также получила поддержку четырех влиятельных межрегиональных организаций: Африканского Союза (AU), Сообщества стран Карибского бассейна (CARICOM), Организации по вопросам экономического сотрудничества (ECO) и Южно-Африканской региональной организации сотрудничества начальников полиции (SARPCCO).

«INTERPOL всегда понимал важность и необходимость внедрения электронного проездного документа. Тот факт, что он уже официально признан 31 страной, является убедительным подтверждением правильности нашей Инициативы на мировом уровне, – заявил генеральный секретарь INTERPOL Р. К. НОУБЛ. – Это значительное достижение, и мы будем продолжать работать с другими странами-участниками, чтобы получить их поддержку».

Сейчас более 70 стран находятся в процессе официального признания электронных проездных документов, разработанных совместно с INTERPOL консорциумом «ЕДАПС».

Международные эксперты INTERPOL, оценивая качество документов, производимых в Украине консорциумом «ЕДАПС», подтвердили их полное соответствие мировым стандартам и требованиям Международной организации криминальной полиции к производству электронных документов, отмечают в украинской компании.

Кроме того, в ходе Генассамблеи была представлена первая в истории INTERPOL медаль с голографическим изображением высокого разрешения, выпущенная консорциумом «ЕДАПС» в сотрудничестве с Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины.

Медаль изготовлена с использованием специальной технологии высококачественной чеканки Proof. На лицевой стороне: матовое рельефное изображение символики INTERPOL и абсолютно зеркальные поля медали. Яркое голографическое изображение эмблемы INTERPOL размещено на оборотной стороне медали. Голограммы изготовлены специализированным предприятием «Голография», которое является участником консорциума «ЕДАПС».

Создание голографических изображений для монет и медалей считается одной из самых сложных в мире технологий, которой обладают всего несколько компаний, отметили в «ЕДАПС». Специалистам СП «Голография» давно удалось реализовать такую технологию – с 2001 г. БМД НБУ неоднократно выпускал к юбилейным датам и различным событиям серебряные монеты с голограммами украинского производителя.

Медали были вручены руководителям национальных правоохранительных органов и главам делегаций стран участниц INTERPOL.