Чиновники Минобразования попали в собственную ловушку

В ловушку, расставленную школам, попали и сами чиновники Минобразования. Так, в этом году киевская гимназия №191 им. П. Тычины, в которой учится ребенок одного из руководителей образовательного ведомства, также не получила достаточного количества учебной литературы. Об этом пишет газета "Зеркало недели".

Разгневанный отец послал проверку в столичное управление образования с целью установить, почему так случилось и кто в этом виноват. Говорят, что после этого «наезда» известное учебное заведение получило более чем достаточно учебников. Но далеко не каждой школе выпало счастье учить чад высокопоставленных должностных лиц.

В самом затруднительном положении с обеспечением учебной литературой оказались заведения профессионально-технического образования. Принимая во внимание то, что контингент учеников таких учебных заведений наименее социально защищен, это особенно досадно.

По результатам аудита Счетной палаты Украины, «заявления об обновлении содержания профессионально-технического образования путем издания современных учебников, пособий, учебно-методической литературы и тому подобное остались декларативными». «На 2010 год в проектных показателях государственного заказа, направленых Минэкономике, издание учебников для ПТОЗ... не предвидено. В результате таких действий МОП уровень обеспечения ПТОЗ учебниками из профтехциклу состоянием на 01.09.2010 представлял 77% от потребности, а учебниками из общеобразовательных дисциплин — 67%».

Отраслевой целевой программой «Учебник для профессионально-технических учебных заведений» на 2010-2012 гг. предвидено издание 53 наименований таких учебников. Однако выполнение отмеченной программы не подкреплено средствами.