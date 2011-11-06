Иностранные студенты в подъезде подрезали четырех луганчан
14:19, 06 ноября 2011Общество
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Из хулиганских побуждений
В городе Луганске в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое иностранных студентов.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
Предварительно установлено, что они в подъезде жилого дома, из хулиганских побуждений, нанесли ножевые ранения четырем местным жителям. Один из них госпитализирован. Остальным потерпевшим медицинская помощь оказана без госпитализации.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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