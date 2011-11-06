Иностранные студенты в подъезде подрезали четырех луганчан

В городе Луганске в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое иностранных студентов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Предварительно установлено, что они в подъезде жилого дома, из хулиганских побуждений, нанесли ножевые ранения четырем местным жителям. Один из них госпитализирован. Остальным потерпевшим медицинская помощь оказана без госпитализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело.