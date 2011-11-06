Заключенные режут себе руки и животы, протестуя против издевательств?

Винницкая правозащитная группа заявляет, что 3 ноября 2011 года на территории Пещанской исправительной колонии № 59 Государственной пенитенциарной службы Украины было совершено массовое избиение осужденных.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе.

«Винницкая правозащитная группа получила информацию о том, что 3 ноября 2011 года на территорию Пещанской исправительной колонии № 59 Государственной пенитенциарной службы Украины был введен сводный отряд сотрудников пенитенциарных учреждений Винницкой области в масках, которые под видом проведения обыска жилых помещений, совершили массовое избиение осужденных, преимущественно тех, которые содержатся на участке усиленного контроля», - отмечено в сообщении.

По сообщению правозащитников, протестуя против психического давления и физических издевательств, группа осужденных прибегла к акту массового причинения увечий – порезав себе руки и животы. Двое осужденных серьезно пострадали.