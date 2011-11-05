Азаров: от акций протестов денег в бюджете не прибавится

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что от акций протестов возле Верховной Рады денег в бюджете не прибавится.

Об этом он заявил в субботу в своей приветственной речи по случаю празднования 60-летия Украинского телевидения.

«У нас колоссальные возможности, только поверить нужно в эти возможности. А от того, что кто-то ломает заборы перед Верховной Радой, денег в бюджете не прибавляется. Они прибавляются только от того, чтобы кирпичик за кирпичиком строить нашу страну, наш общий дом, наше государство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в трудные послевоенные годы Украина смогла «сделать удивительный рывок в информационное общество» и вошла в первую десятку столиц, имеющий телевидение.

Премьер-министр отметил, что телевидение имеет большое влияние на общество и выразил надежду, что оно будет источником созидательных идей и вдохновителем развития личности и общества.

5 ноября исполняется 60 лет со дня первого телевизионного эфира в Украине.