Президента Франции беспокоит Барбадос

Президент Франции Николя Саркози считает недопустимым в нынешних условиях существование стран с льготным налоговым режимом, так называемым «налоговым раем», сообщает Радио Свобода.

Выступая после окончания саммита G20, Саркози отметил, что международное сообщество, борющееся с экономическим спадом, не потерпит непрозрачности в налоговой сфере, характерной для зон льготного налогообложения.

По мнению французского президента, есть по меньшей мере 11 стран, вызывающих беспокойство в этом отношении. Среди них он назвал Антигуа, Барбадос, Лихтенштейн, Панаму, Сейшелы, Уругвай, Швейцарию и другие.