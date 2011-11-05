Продажа водки переходит в теневой сектор

Часть производителей ликеро-водочной продукции перешла «в тень» в связи с повышением акцизов на данные товары.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на расширенной коллегии Министерства экономического развития и торговли высказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«Я считаю, что увеличение акцизов привело к росту теневого оборота алкогольных напитков», - отметил он.

Кроме того, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ на следующей неделе намерен провести совещание с целью определить ситуацию на рынке производства алкоголя. «На следующей неделе я проведу личное совещание по данному вопросу с «Укрспиртом» по всей водочной продукции, почему такая ситуация (падение объемов производства алкоголя — УНИАН)...» - сказал он.

Напомним, по мнению гендиректора ООО «Крымская водочная компания» (КВК) Джонатана ВЕЙЛА, по итогам 2011 года объем украинского рынка водки и крепких настоек сократится на 13% - с 46 млн. дал до менее чем 40 млн. дал.