КГГА выступила в суде против решения Киевсовета

Киевская городская госадминистрация выступила в суде против решения Киевсовета о выделении земле под строительство жилищного комплекса по адресу улица Олеся Гончара, 17-23 в буферной зоне Национального историко-культурного заповедника «София Киевская».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр ПОПОВ, отвечая на вопрос журналистов, на самом ли деле власть столицы намерена отстоять свою позицию и не допустить продолжения строительных работ в буферной зоне Софии Киевской.

По словам А.ПОПОВА, КГГА в суде относительно указанного конфликтного строительства выступила третьей стороной, то есть на стороне общины и против решения Киевсовета.

“Все, что мы подаем в суд, мы намерены выиграть. И в целом в большинстве случаев мы это уже доказали. Потому что если мы обращаемся в суд, мы имеем аргументы, которые базируются на правовой основе, и которыми мы отстаиваем интересы киевлян”, - заметил А.ПОПОВ.

“Что касается строительства на Гончара, то у меня позавчера состоялся очередной разговор с министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства... Кстати, еще одна сторона - это Министерство культуры, потому что это буферная зона, и оно курирует развитие этой территории. Поэтому здесь вопрос непростой. Но мы видим, как двигаться, чтобы решить эту проблему”, - отметил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, в мае с.г. временная комиссия по проверке объектов, которые строятся в центральной исторической части Киева на соответствие государственным строительным, санитарным и экологическим нормам, заявила, что считает необходимым срочно остановить строительство по улице Гончара, 17-23 и проверить законность и действие предоставленных согласований, а также рассмотреть вопрос о законности выделения земельного участка по указанному адресу и отменить п.65 решения Киевского городского совета от 15.07.2004 №419/1829 о выделении земельного участка.

Комиссия также решила обратиться в прокуратуру г. Киева и к генеральному прокурору Украины с ходатайством обязать Государственную архитектурно-строительную инспекцию отменить разрешение на проведение строительных работ по улице Олеся Гончара, 17-23.