Польские дипломаты попались с крупной партией контрабанды

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уволил двух сотрудников посольства Польши в Москве, задержанных при попытке контрабандного ввоза 100 тысяч штук сигарет, сообщил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Марчин Босацкий.

По его словам, сотрудники посольства Польши в РФ были задержаны польской Пограничной стражей в Тересполе (с белорусской стороны - погранпереход "Брест").

"Министр Сикорский принял решение о немедленном увольнении", - приводит его слова РИА "Новости".

Пресс-секретарь Надбужаньского отдела Пограничной стражи Дариуш Сенецкий рассказал, что задержанные имели при себе служебные паспорта. "Сигареты пытались незаконно ввезти на автомобиле с дипломатическими номерами", - добавил он.

Стоимость контрабандных сигарет оценивается в 50 тысяч польских злотых (порядка 16 тысяч долларов США).

Пограничная стража направит дело в суд.