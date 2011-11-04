Укрпрофздравница доказывает, что ее здание государству не принадлежало

Представители ЧАО "Укрпрофздравница" просят прокуратуру предоставить документацию, послужившую основанием для подачи иска о передаче производственно-административного здания "Укрпрофздравницы" (Киев, ул. Шота Руставели, 39-41) государству.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким ходатайством они обратились в ходе сегодняшнего судебного заседания по иску прокуратуры к "Укрпрофздравнице".

По словам и.о. начальника юридического управления ЧАО "Укрпрофздравница" Дмитрия ДОВГАНЕНКО, на данное время прокуратура не предоставила документацию, на которую она ссылается в своем иске, подтверждающую факт нахождения оспариваемого имущества в государственной собственности.

В свою очередь представитель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), в чьих интересах прокуратура обратилась с иском в суд, в ходе судебного рассмотрения отметил, что у ФГИУ сегодня нет никаких причин утверждать, что имущество "Укрпрофздравницы" выбыло из государственной собственности. В то же время, по его словам, на данное время Фонд не может предоставить подтверждающую документацию, поскольку начиная с 2007 года, руководством "Укрпрофздравницы" предпринимались действия по недопущению проведения инвентаризации ее имущества.

Как отметил Д.ДОВГАНЕНКО, представители "Укрпрофздравницы" в ходе сегодняшнего судебного заседания обратились также к суду с ходатайствами о привлечении в качестве третьих сторон Киевской городской администрации и Бюро технической инвентаризации (БТИ), как органа власти и учреждения, принявших решения, подтверждающие право собственности на оспариваемое здание, а также "Укркурортпроект", разрабатывавший техническую документацию для постройки этого здания. Еще одним ходатайством представители "Укпрофздравницы" попросили суд назначить проведение финансовой экспертизы в связи с тем, что в материалы дела были отданы документы 60-70-х годов (титульные списки), которые имеют ссылки на денежные средства, выделенные на строительство здания, изучение которых требует специальных знаний.

Как отметил в ходе судебного заседания представитель в суде интересов Федерации профсоюзов Украины, выступающей в данном деле третьей стороной, строительство данного здания осуществлялось за собственные деньги граждан, а не за счет государственных средств. При этом, по его словам, речь идет о республиканской профсоюзной собственности, а не союзной. Таким образом, по его словам, сегодня не уместно поднимать вопрос о передаче данного имущества в государственную собственность, поскольку оно никогда не было госсобственностью.

Суд перенес принятие решений по заявленным ходатайствам на следующее судебное заседание, которое назначено на 7 ноября.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева обратилась в Киевский хозяйственный суд с иском в интересах Фонда государственного имущества Украины к ЧАО "Укрпрофздравница" о признании права собственности государства на административное строение по адресу: г. Киев, ул. Шота Руставели, 39-41, в котором сегодня располагается центральный аппарат "Укрпрофздравницы".

Ранее председатель правления ЧАО «Укрпрофздравница» Николай СУББОТА заявил, что "действия прокуратуры являются неправомерными, и в ходе судебных заседаний мы будем отстаивать позицию трудового коллектива, который работает в этом здании". По его словам, работники "Укрпрофздравницы" намерены и далее отстаивать свои права в суде, а также проводить мирные акции протеста.

Н.СУББОТА также напомнил, что сегодня в административном здании на ул.Шота Руставели, кроме непосредственно трудового коллектива, работает и правление ЧАО "Укрпрофздравница", которое осуществляет руководство объектами "Укрпрофздравницы" по всей Украине.

Справка УНИАН. Частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница», учредителями которого является Федерация профсоюзов Украины и Фонд социального страхования Украины по временной утрате трудоспособности, является лидером рынка санаторно-курортных услуг в Украине и объединяет более 80 санаторно-курортных учреждений, расположенных в различных климатических регионах Украины.