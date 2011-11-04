Попов отдал Call-центр киевлянам

Председатель КГГА Александр Попов инициировал переименование Call-центра из «Службы помощи мэра» в «Информационно-справочную службу помощи киевлянам».

Об этом, как сообщает официальный сайт КГГА, глава администрации заявил во время ознакомления с работой службы.

Александр Попов отметил, что за 5 лет существования call-центра было зарегистрировано более 9 миллионов обращений киевлян. И каждый год их количество пропорционально возрастает.

«Только за 5 месяцев общественного обсуждения проекта Стратегии развития Киева в call-центр поступило более 4 тысяч предложений. Многие из них уже включены в Стратегию», - отметил глава города. - «Киевляне начинают понимать все преимущества диалога и сотрудничества между властью и обществом. Жалобы и нарекания со временем постепенно трансформируются в конструктивные предложения».

Председатель КГГА поблагодарил сотрудников call-центра за терпение и сострадание к чужим проблемам и объяснил, почему службу на прошлой неделе переименовали.

«Ваша работа очень важна как для городских властей, так и для жителей города. Киевская городская государственная администрация не может предусмотреть все возможные ситуации, связанные с хозяйством столицы. Благодаря вам мы получаем оперативную информацию об авариях на теплосетях, отключении света или порывах труб», - отметил Александр Попов, и подчеркнул:« В свою очередь именно КГГА делает все возможное, чтобы срочно решить каждую проблему. За результат отвечают работники коммунальных служб и предприятий горадминистрации. Поэтому я инициировал переименование Call-центра из «Службы помощи мэра» в «Информационно-справочную службу помощи киевлянам».