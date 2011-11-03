В Киеве горел ресторан

В Голосеевском районе Киева вчера днем в одноэтажном здании с мансардой ресторанного комплекса возник пожар, в результате которого огнем уничтожено помещение мансарды на площади 400 м кв.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 20.00 пожар был ликвидирован.

К гашению пожара привлекались 24 отделения пожарно-спасательной службы МЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционной системы.