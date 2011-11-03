В Киеве горел ресторан
10:12, 03 ноября 2011Общество
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В Голосеевском районе
В Голосеевском районе Киева вчера днем в одноэтажном здании с мансардой ресторанного комплекса возник пожар, в результате которого огнем уничтожено помещение мансарды на площади 400 м кв.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 20.00 пожар был ликвидирован.
К гашению пожара привлекались 24 отделения пожарно-спасательной службы МЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционной системы.
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