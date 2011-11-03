В Днепропетровске чинят гаражи, которые «поехали» накануне

В Днепропетровске продолжаются восстановительные работы на территории гаражного кооператива, где накануне произошел оползень.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, утром 2 ноября в Днепропетровске по ул. Войцеховича, 67д на территории гаражных кооперативов „Светофор-1” и „Ястреб” произошел оползень на площади около 1000 м кв., в результате которого 15 гаражей разрушены, 13 гаражей и 8 легковых автомобилей повреждены. Жертв и пострадавших нет. Причина оползня устанавливается.

К работам привлечены 65 человек и 16 единиц техники.