Для богачей введут дополнительные налоги: от 400 грн 18 тысяч в год

С Нового года Донецк вводит налог для хозяев больших апартаментов — от 1 до 2,7% от уровня минзарплаты с каждого квадрата жилой площади, пишет газета "Сегодня".В соответствии с Налоговым кодексом и по решению горсовета придется раскошелиться собственникам квартир, площадь которых свыше 120 кв. м и домов — более 250 кв. м, а также владельцам нескольких квартир.

Исключение сделали лишь для квартир государственной или коммунальной формы собственности, для зданий в зонах отчуждения или отселения, детдомов семейного типа, садовых и дачных домов, жилья, которое принадлежит многодетным или приемным семьям, и общежитий. Также могут спасть спокойно хозяева одной обычной квартиры или дома — габариты стандартного жилья не дотягивают до указанных планок.

А вот если квадратов побольше, то придется платить налог. Даже если у вас маленькие, но две квартиры — за одну из них придется раскошелиться. Но за какую именно — выбирайте сами. К тому же самые большие расходы будут у владельцев настоящих палат — даже с учетом льгот годовые расходы на их апартаменты составят 15—18 тыс. грн. в год.

Сумму налога для граждан будет считать ГНС. Налоговики до 1 июля отчетного года должны прислать плательщику уведомление — сколько и куда ему платить. Налог надо будет заплатить в течение 60 дней со дня вручения уведомления. Кстати, на рынке недвижимости из-за нововведения революций не предвидится.

«Такой налог — нормальная европейская практика. Цены на квартиры всегда будут определяться целым рядом факторов, и налог — один из многих. Массово сбрасывать недвижимость на рынке (продавать лишнее) никто не будет», - сказал изданию Виктор Петулько, директор АН «Донецкая недвижимость»