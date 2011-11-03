Как будет выглядеть Киев через 15 лет?

Окончательный вариант Стратегии развития Киева до 2025 года планируется принять до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ в ходе круглого стола "Стратегия развития Киева: как будет выглядеть украинская столица через 15 лет, и каково место бизнеса в ее развитии?».

«До конца года мы намерены рассмотреть этот документ в целом и принять его для того, чтобы немедленно начать его дальнейшую реализацию», - сказал глава КГГА.

По словам А.ПОПОВА, в ходе общественного обсуждения от жителей Киева поступило около 6 тысяч предложений. Планируется, что окончательный вариант стратегии будет скорректирован с учетом данных предложений.

Как сообщал УНИАН, в мае председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ представил общественности проект Стратегии развития Киева до 2025 года.