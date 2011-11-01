В Черкасской области ограбили офис «Батьківщини»

В городе Ватутино Черкасской области сегодня ночью неизвестные ограбили и разгромили офис городской организации партии «Батьківщина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации «Батьківщини», входные двери были открыты ключом, а остальные – выбиты. Злоумышленники что-то искали, поскольку разбрасывали папки с документами, разбили шкафы, из офиса вынесли системные блоки двух компьютеров, а мониторы, принтер и факс оставили.

«Мы однозначно связываем налет с тем, что нападающие пытались завладеть нашей внутрипартийной информацией», - убеждена председатель Ватутинской парторганизации Лариса ГАНЧЕВА.

На месте преступления работает милиция.