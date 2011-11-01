Украина и Польша обсудят возможность достройки «Одесса-Броды»

Украина и Польша в рамках очередного заседания межправительственной комиссии 3 ноября обсудят вопрос развития европейско-азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), в частности, вопрос финансирования строительства участка магистрального нефтепровода «Одесса-Броды» от Брод до Адамовой заставы и Плоцка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления ПАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО.

По его словам, в ходе переговоров украинская сторона планирует «понять позицию польской стороны по этому участку».

Кроме того, как сообщил глава «Укртранснафты», в ходе переговоров с польской стороной планируется также обсудить вопрос транзита азербайджанской нефти через Украину и Беларусь в Польшу до окончания строительства участка до Плоцка.

А.ЛАЗОРКО отметил, что в случае позитивной реакции польской стороны на данный проект азербайджанская государственная компания SOCAR как поставщик заключит соответствующие договора с хозсубъектами Украины и Беларуси на транзит нефти.

Глава компании также добавил, "Укртранснафта" в 2011 году прокачает 29-30 млн. тонн нефти.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.