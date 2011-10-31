13-летний подросток получил пулю в висок из пневматики
23:41, 31 октября 2011Общество
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Инцидент в Винницкой области
В Винницкой области с проникающим ранением в височный участок головы госпитализирован 13-летний подросток.
Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.
Установлено, что ранение 13-летнему жителю одного из сел нанес 30 октября из пневматической винтовки калибра 4,5 мм 21-летний односельчанин в результате неосторожного обращения с оружием.
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