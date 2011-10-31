13-летний подросток получил пулю в висок из пневматики

В Винницкой области с проникающим ранением в височный участок головы госпитализирован 13-летний подросток.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Установлено, что ранение 13-летнему жителю одного из сел нанес 30 октября из пневматической винтовки калибра 4,5 мм 21-летний односельчанин в результате неосторожного обращения с оружием.