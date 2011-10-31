Началось празднование 93-летия ЗУНР

В Тернополе начались торжества по случаю 93-й годовщины создания Западно-Украинской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, во дворце культуры «Березиль» состоялось торжественное собрание общественности края.

Обращаясь к собравшимся, председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН отметил, что события, произошедшие в начале ноября 1918 года, оказали значительное влияние на дальнейшее развитие истории Украины.

«Создание в 1918 году Западно-Украинской Народной Республики - это национальный сдвиг, который вошел в историю и стал одним из факторов, которые заложили фундамент нашей независимости», – сказал В.ХОПТЯН.

Он также напомнил, что именно в Тернополе находилась редакция правительственного вестника «Голос Подолья», который вскоре под названием «Украинский голос» стал ежедневным официальным печатным органом правительства ЗУНР. А впоследствии именно в Тернополь переехал Государственный Секретариат ЗУНР.

«Важной вехой в истории ЗУНР стал Акт Воссоединения, благодаря которому возникло соборное Украинское государство. Поэтому призываю всех помнить страницы истории нашего государства и объединять свои усилия ради построения богатой и процветающей Украины», - отметил председатель ОГА.

После выступлений представителей власти и общественности в ДК «Березиль» начался праздничный концерт мастеров искусств и любительских коллективов области.

Завтра же в учебных заведениях края пройдут тематические уроки, посвященные ЗУНР. Также в областном Госархиве откроется выставка, рассказывающая об этапах становления ЗУНР и жизнях ее ведущих деятелей.