В Кузнецовске запретили ночной алкоголь

В городе Кузнецовске Ривненской области запрещена продажа алкогольных напитков в ночное время в магазинах и киосках.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о запрете реализации спиртного приняли депутаты городского совета на сессионном заседании 28 октября.

Запрет будет действовать с 23.00 до 7.00 утра. Вместе с тем, он не распространяется на рестораны, кафе и бары.

По мнению авторов идеи, нововведение будет способствовать укреплению общественного порядка в городе, уменьшению употребления спиртных напитков его жителями, особенно подростками. А это, в конечном итоге, положительно скажется на здоровье жителей Кузнецовска.