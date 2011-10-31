В Кузнецовске запретили ночной алкоголь
22:06, 31 октября 2011Общество
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Кроме рестранов и баров
В городе Кузнецовске Ривненской области запрещена продажа алкогольных напитков в ночное время в магазинах и киосках.
Как передает корреспондент УНИАН, решение о запрете реализации спиртного приняли депутаты городского совета на сессионном заседании 28 октября.
Запрет будет действовать с 23.00 до 7.00 утра. Вместе с тем, он не распространяется на рестораны, кафе и бары.
По мнению авторов идеи, нововведение будет способствовать укреплению общественного порядка в городе, уменьшению употребления спиртных напитков его жителями, особенно подростками. А это, в конечном итоге, положительно скажется на здоровье жителей Кузнецовска.
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