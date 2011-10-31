Парковщику отбили селезенку бейсбольной битой

В Херсоне муж и приятель местной автолюбительницы жестоко избили бейсбольными битами работника парковки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, в дежурную часть Суворовского райотдела милиции в г. Херсон обратился 32-летний парковщик. Он сообщил, что на парковке автотранспорта его избил бейсбольной битой неизвестный мужчина. В результате пострадавший был госпитализирован с диагнозом «разрыв селезенки, переломы ребер и сотрясение головного мозга».

Парковщик рассказал, что женщина-водитель не заплатила за парковку. Он стал требовать от нее расчет и между ними возник словесный спор. Женщина хотела уехать, но мужчина прыгнул к ней на капот, чтобы помешать этому. Однако, она все-таки уехала, но через несколько минут вернулась в сопровождении своего мужа и его друга. В руках владелец автомобиля держал бейсбольную битую, которой и нанес удары парковщику.

После избиения работника парковки нападавшие уехали на автомобиле.

Пострадавший запомнил номера авто, по которым милиционеры и установили владельца транспортного средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.121 УК Украины “Преднамеренное тяжкое телесное повреждение” (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

На данный момент подозреваемый находится на подписке о невыезде.