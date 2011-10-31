Попов сделал последнее предупреждение руководителям районов

Председатель КГГА Александр Попов называет работу районных администраций и коммунальных служб тепловодоснабжения неудовлетворительной и дает им неделю на устранение недостатков. Об этом глава КГГА заявил в понедельник на аппаратном совещании.

По словам Попова, информацию о реальном положении дел в сфере ему сообщают киевляне непосредственно.

«Мои обращения к киевлянам, усилия в налаживании прямой коммуникации между городской властью и обществом дают результат. Теперь все мы будем исходить из реального положения вещей, а не чьих-то фантазий. Благодаря активности горожан, их обращением и звонкам в Call-центр, на сегодняшний день вырисовывается четкая картина сложившейся ситуации в городе», - сказал Александр Попов на совещании.

По словам А.Попова, количество звонков и обращений граждан растет, и как результат, сегодня уже можно говорить, что прямая коммуникация главы КГГА и киевлян состоялась. Во многих случаях, отметил А.Попов там, где руководителями служб и администраций рапортуется о подключении отопления, температура в квартирах является низкой. То же самое и с горячей водой. Общее же количество квартир и подъездов где вообще нет тепла и горячего водоснабжения руководитель КГГА назвал «недопустимым». Худшая ситуация, исходя из данных, полученных от горожан, в Святошинском, Соломенском, Голосеевском районах.

«Это было последнее предупреждение!» - подчеркнул А.Попов, приказав руководителям районов и коммунальных служб к следующему аппаратному совещанию разработать и выполнить план мероприятий по ликвидации проблем тепловодоснабжения и проведения ремонтных работ.