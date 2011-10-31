ВОЗ предупреждают, что фаны Евро-2012 могут привезти корь

Всемирная организация здравоохранения предупреждает Украину о вероятном росте показателей заболеваемости корью в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

По словам заместителя председателя Представительства ВОЗ в Украине Игоря ПОКАНЕВИЧА, в следующем году в связи проведением чемпионата Европы по футболу наша страна ожидает тысячи туристов из Европейского региона, а потому может наблюдаться так называемое явление «реэкспорта кори». «В 2005 году в Украине было зарегистрировано наибольшее количество случаев кори в европейском регионе, и 83% случаев болезни происходили именно из Украины. Ввиду цикличности – 6 лет - на 2012 год приходится пик этого заболевания", - подчеркнул И.ПОКАНЕВИЧ.

Он отметил, что в настоящее время в Европе сложная ситуация со вспышками кори. «На сегодняшний день в странах Европейского региона продолжают борьбу со вспышкой кори, которая наблюдается с начала этого года. В регионе зарегистрировано более 26 тыс. случаев кори, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлых лет. Это - серьезная ситуация, и она подтверждает те расчеты, которые были сделаны раньше», - сказал И.ПОКАНЕВИЧ, подчеркнув, что это ставит под угрозу цель по элиминации кори до 2015 года.

И.ПОКАНЕВИЧ сообщил, что наибольшее количество случаев кори зафиксировано во Франции – более 14 тыс. за 7 месяцев 2011 года.

В свою очередь, заместитель главного врача Центральной СЭС Минздрава Виктор СВИТА сообщил, что на сегодняшний день в Украине показатели заболеваемости корью не превышают эпидемический порог. «В 2011 году зарегистрировано 134 случая кори. 93% из них – западные области, в частности, во Львовской области - 97 случаев, в Волынской – 11, в Ривненской - 10, в Ивано-Франковской – 4 и в Закарпатской – 2 случая. 53% - это дети от нуля до 17 лет, и 47% - взрослые», - сказал В.СВИТ.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2007 году был разработан национальный план по элиминации кори и предотвращению врожденной краснухи до 2010 года. Причиной этого стало то, что в 2006 году наша страна дала 83% всей "европейской" заболеваемости корью.

В рамках национального плана Министерство здравоохранения Украины в марте-апреле 2008 года планировало провести кампанию иммунизации против кори и краснухи. Дополнительную иммунизацию связывали с мощным инфекционным всплеском в 2006-м - тогда корью заболели более 46 тысяч украинцев, 5 умерли. Специалисты предупреждали - если не провести дополнительную вакцинацию, уже через 5 лет (в 2012 году) в Украине будет более 90 тысяч больных. По их убеждению, если в Украине не удастся вакцинировать данную возрастную группу, то в 2012 году нас может ожидать очередная вспышка инфекций кори и краснухи, а это может угрожать проведению в Украине Евро-2012.

Планировалось вакцинировать дополнительно 8 млн. человек в возрасте от 15 до 29 лет.

Однако кампания по массовой иммунизации против кори и краснухи была приостановлена. Панику в обществе, связанную с прививками, вызвало сообщение о смерти старшеклассника из Краматорска Антона Тищенко в мае 2008 года после прививки от кори и краснухи. Через несколько дней Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи. Комиссия Минздрава пришла к выводу, что прямая причинно-следственная связь между проведенной вакцинацией от кори и краснухи А.Тищенко и наступлением его смерти не установлена.

Справка УНИАН. Корь - болезнь, вызванная вирусом семьи Morbillivirus, острое вирусное заболевание, которое характеризуется выраженной интоксикацией, катаральными явлениями со стороны дыхательных путей, конъюнктивитом, появлением своеобразных пятен на слизевой оболочке щеки и папулезно-пятнистой сыпью на коже.