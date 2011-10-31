Донецкая шахта после аварии возобновила работу

Донецкая шахта «Трудовская» (госпредприятие «ДУЭК») после остановки из-за аварии вентилятора главного проветривания, когда сегодня на поверхность экстренно были выведены 105 горняков, приступила к работе в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Вячеслава МОЛОФИЕНКО.

По его словам, сегодня в 13.20 на шахте «Трудовская» уже были завершены работы по разгазированию горных выработок.

«Газовая обстановка в выработках шахты в пределах нормы и соответствует требованиям техники безопасности», - отметил техинспектор. – Горняки второй смены получили наряд и спускаются в шахту для работы».

В.МОЛОФИЕНКО напомнил, что сегодня в 06.47 на шахте внезапно остановился вентилятор главного проветривания, под землей в момент аварии работали 105 шахтеров, их оперативно вывели на поверхность. Он подчеркнул, что в настоящее время шахта «Трудовская» «приступила к работе в обычном режиме».

Точную причину внезапной остановки вентилятора главного проветривания выясняет созданная на предприятии комиссия, заключил В.МОЛОФИЕНКО.