Погода на завтра

Во вторник, 1 ноября, в Украине возможен небольшой дождь, днем - 5-14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. Ночью и утром в западной, северной части, а днем и в центральных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В западных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 0-5° мороза, в западных, северных областях и на побережье морей - 0-5° тепла; днем - 5-10°, на крайнем юге и западе местами - 11-14°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 5-10°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 7-9°.