Осужденный к двум годам активист "Тризуба" умер во время операции

Приговоренный к двум годам лишения свободы 59-летний член организации «Тризуб» Степан Бычек скончался во время операции на сердце.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Ивано-Франковской газеты «Галицький кореспондент» деятель националистической организации «Тризуб» С.Бычек умер 22 октября во время операции по шунтированию сердца.

Как сообщал УНИАН, весной этого года Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области приговорил «трезубовца» к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия - автомата Калашникова, пистолета системы наган и помпового ружья.

Во время судебного процесса подсудимый признал свою вину, раскаялся и просил суд строго его не наказывать, поскольку он тяжело болен (С.Бычек был инвалидом ІІ группы, страдал болезнью сердца и сахарным диабетом). В своих объяснениях на суде С.Бычек не скрывал, что обнаруженные у него дома пистолет, ружье и несколько радиостанций действительно принадлежат ему.

Приговор Рогатинского районного суда подтвердил Апелляционный суд Ивано-Франковской области и в июне С.Бычека этапировали в колонию.

По словам бывшего адвоката осужденного Владимира БАНДУРЫ, только после настойчивых обращений защитников к С.Бычеку была применена амнистия и 6 сентября он вышел на свободу, после чего хотел поправить подорванное за решеткой здоровье.

Справка УНИАН. Аресты членов ВО "Тризуб", которые происходили в разных регионах Украины после уничтожения в начале года памятника Сталину в Запорожье, представители организации сразу же назвали политическими. Во время судебного процесса С.Бычек также отмечал политический подтекст возбужденного против него уголовного дела.