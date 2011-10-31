Акимова: Украина исключена из «контрольного списка» FATF
Остаются некоторые стратегические недостатки
Украина 27 октября исключена из "контрольного списка" FATF.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.
Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года FATF заявил, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
«FATF определила, что некоторые из стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма остаются не устраненными. Украина должна продолжить работу по имплементации плана мероприятий для устранения этих недостатков, в том числе: 1) полностью устранить недостатки относительно криминализации отмывания средств и финансирования терроризма (рекомендация 1 и специальная рекомендация 2); 2) разработать и внедрить законодательную базу относительно идентификации и замораживания террористических активов (специальная рекомендация III)», – говорится в заявлении FATF «Повышение уровня выполнения международных стандартов по борьбе с отмывание средств и финансированием терроризма: постоянный процесс усовершенствования» от 25 июня 2010 года.
FATF отмечает, что в феврале 2010 года Украина сделала политическое заявление на высоком уровне относительно сотрудничества с FATF и MONEYVAL для устранения стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. «С того времени Украина продемонстрировала свой прогресс относительно улучшения режима борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, включая принятие нового закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма», – отмечается в документе.
FATF - Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.