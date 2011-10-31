Укрзализныця отменит 23 поезда

По результатам аудита железнодорожники провели усовершенствование графика движения поездов, в результате чего сократили или изменили периодичность курсирования поездов, которые ездят полупустыми.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в частности, до конца 2011 года предусмотрено отменить 23 поезда и изменить периодичность курсирования 13 поездов.

Согласно сообщению, на тех направлениях, где наблюдается устойчивый спрос на перевозки, будут введены новые маршруты, добавлены дополнительные вагоны.

Как отмечают в ведомстве, полный аудит пассажиропотока, который в полной мере отражает заполненность каждого поезда, количество пассажиров, осуществляющих посадку-высадку на конкретной остановке и пр., был осуществлен на основе специальной автоматизированной системы анализа.

«Пересмотр системы маршрутов пассажирских перевозок назрел давно. И еще раз удостовериться в этом помогла компьютерная система анализа пассажиропотока, которую мы ввели в эксплуатацию с мая 2011 года. Благодаря анализу, стало наглядно видно, какие поезда курсируют пустыми, используются как пригородные, где, наоборот, не хватает вагонов и т.п. Такой полный анализ передвижения пассажиров делается впервые за 20 лет, и он должен помочь нам увидеть «узкие» места и улучшить экономику пассажирских перевозок», - отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Как отметил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО, график и маршруты движения поездов дальнего сообщения не пересматривались со времен СССР, поэтому давно не соответствуют реальным транспортным потребностям пассажиров и требованиям по скорости и комфортности перевозок. «Время не стоит на месте, мир постоянно меняется, и мы должны быть адекватными этим изменениям. Сегодня есть новые маршруты следования, способы передвижения пассажиров за счет большей популяризации авто- и авиатранспорта, и железнодорожный транспорт также должен приспосабливаться к этим изменениям и разрабатывать новые схемы организации перевозки пассажиров», - сказал он.

Как отмечают в «Укрзализныце», поезда дальнего следования в большинстве случаев не используются пассажирами по прямому назначению. В частности, пассажиры пользуются поездами дальнего следования как пригородными. Также курсирует много поездов, где количество пассажиров, путешествующих от начальной до конечной станции, менее 10%.

А.ИВАНЬКО подчеркнул, что сокращались только те поезда, которые не востребованы пассажирами. Например, поезд № 125/126 Дебальцево - Хмельницкий курсирует ежедневно в составе 14 пассажирских вагонов. За 9 месяцев в этом поезде было предложено 184 740 мест, из них всего 6 287 (4%) пассажиров воспользовались полным маршрутом следования, то есть, от Дебальцево до Хмельницкого.

За 9 месяцев текущего года ДЖД потратила на эксплуатацию данного поезда 56,7 млн. грн., а покрытие расходов составило лишь 39,7%. Убытки Донецкой железной дороги от перевозки пассажиров этим поездом за указанный период составили 34,2 млн. грн.