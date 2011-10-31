Избитая Ландиком девушка отказалась от претензий

Депутат Луганского городского совета Роман ЛАНДИК и Мария КОРШУНОВА, избитая им в ресторане, подписали мировое соглашение.

Об этом УНИАН сообщил адвокат М.КОРШУНОВОЙ Игорь ЗАЗЫМКИН.

По его словам, условия соглашения разрабатывались очень долго.

«Были встречи с родителями потерпевшей, было много вопросов, которые оговаривались долго, но стороны пришли к мировому соглашению, претензий к Роману у нас нет», - сказал он.

В тоже время И.ЗАЗЫМКИН не разглашает условия соглашения и не уточняет, была ли выплачена М.КОРШУНОВОЙ моральная компенсация.

«Это конфиденциальное соглашение, которое касается только двух сторон», - отметил И.ЗАЗЫМКИН.

Он подчеркнул, что девушка сейчас чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.

По информации И.ЗАЗЫМКИНА, дело Р.ЛАНДИКА уже передано в Ленинский райсуд Луганска. Он уверен, что факт подписания «мировой» может быть облегчающим обстоятельством при рассмотрении дела в суде.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.