Население Украины в январе-сентябре оплатило ЖКУ на 105%

Жители Украины в январе-сентябре 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 26,8 млрд. грн., что составляет 105,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Сумской и Киевской областях (114,4-110,3%), самый низкий – в Севастополе, Киеве и Крыму (98,6-99,7%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в сентябре т.г. увеличились на 13,2% по сравнению с сентябрем 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 231,6 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2011 года уменьшилась на 2,3% по сравнению с августом и на конец сентября 2011 года составила 9 млрд. 878,9 млн. грн.

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,5 месяцев. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в сентябре т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 26,3% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,8%, за вывоз бытовых отходов – 19,3%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,2%, за газоснабжение – 19,8%.

В январе-сентябре 2011 года население уплатило за электроэнергию 6 млрд. 462,1

млн. грн., что составляет 114,4% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Херсонской и Одесской областях (192,3-166,4%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (68,7-75,7%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало сентября 2011 года составила 2 млрд. 833,4 млн. грн.

В январе-сентябре 2011 года население Украины заключило 62,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 144,9 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 143,2 млн. грн.