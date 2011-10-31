Нардеп-регионал займется добычей алмазов в Южной Африке

Бывший советник Виктора Януковича и экс-владелец телеканала НТН — народный депутат Эдуард Прутник — инвестирует в добычу алмазов в Южной Африке. Как сообщает Коммерсант-Украина, подконтрольные ему структуры близки к тому, чтобы стать крупнейшим акционером Namakwa Diamonds. Сейчас это небольшой добытчик, но компания приобрела достаточно перспективную лицензию. На этом господин Прутник останавливаться не намерен и сейчас занимается поиском новых активов для инвестирования на континенте.

О том, что Эдуард Прутник становится владельцем крупного пакета в добытчике алмазов в странах Южной Африки — компании Namakwa Diamonds, последняя сообщила в годовом отчете (закончился 31 августа), который в пятницу появился на сайте Лондонской фондовой биржи. Принадлежащая ему Jarvirne Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) увеличивает долю в Namakwa с 13,13% до 32,2% акций.

Namakwa ведет добычу алмазов в ЮАР и Конго, а также владеет активами в Анголе, Намибии и Лесото. Пока компания является некрупным добытчиком — в 2010 году она добыла алмазов общим весом 115 тыс. карат, ее выручка составила $93,3 млн. Для сравнения: показатели крупнейшего в мире добытчика алмазов — российской АЛРОСА — в 2010 году составили 19,3 млн карат. Но в 2010 году компания Namakwa Batla Diamonds Ltd (NBDL), в которой Namakwa владеет 62,5% акций, получила лицензию на разработку кимберлитовой трубки Као, входящей в десятку крупнейших в мире. Ее ресурсы оцениваются в 12,4 млн карат. Кроме того, 1 января 2012 года Namakwa планирует вывести на полную производственную мощность обогатительную фабрику по разработке кимберлитовой трубки. Это позволит Namakwa ежегодно добывать алмазы на 250 тыс. карат.

Компания Jarvirne входит в состав группы Uvercon Эдуарда Прутника. Группа владеет активами в Украине и за рубежом в областях энергетики, добычи алмазов, олова, меди, платины, золота, хрома, в сельском хозяйстве и рыбной ловле. Финпоказатели не разглашаются. В начале 2000-х годов господин Прутник занимал должности зампредседателя Донецкого облсовета и зампредседателя Донецкой облгосадминистрации. С конца 2002-го по начало 2005 года — советник премьер-министра Виктора Януковича. С 2006 года — народный депутат от Партии регионов. До 2009 года Эдуард Прутник владел телеканалом НТН, который продал группе "Интер" в 2009 году. Тогда сделка оценивалась не менее чем в $330 млн.