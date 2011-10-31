Поезд Луганск – Киев убил 18-летнего парня

В Полтавской области под колесами пассажирского поезда погиб юноша.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области, трагедия произошла вчера, 30 октября, в 03.49 вблизи села Абазовка Полтавского района.

«Поездом № 19 сообщением «Луганск – Киев» был смертельно травмирован гражданин 1993 года рождения. Обстоятельства трагедии выясняются. Тело погибшего направлено в морг первой городской клинической больницы Полтавы», - сказал представитель Центра пропаганды УМЧС.